Lega Pro, girone B: Frediani, il talismano dell'Ancona

Pochi gol, ma pesantissimi: è Marco Frediani, giocatore dell'Ancona, l'uomo più decisivo del girone B di Lega Pro. Alla sua prima stagione con la maglia dei marchigiani l'ala sinistra, classe '94 in prestito dalla Roma, ha messo a segno 5 reti, regalando ogni volta la vittoria alla propria squadra: un vero e proprio talismano per i dorici che senza i gol del proprio numero 7 non hanno mai ottenuto un successo.





Dei 21 punti complessivi della formazione biancorossa 15 sono infatti arrivati grazie alle prodezze di Frediani che ha messo il proprio decisivo sigillo nell'1-0 col, nell'1-0 con l', nel 2-1 col, nello 0-1 con la Samb e nell'1-0 contro la Reggiana. Nessuno, nemmeno fra i bomber più esperti, ha fatto meglio del giovane di scuola giallorossa, che oltre a questo primato si gode anche la fiducia di misterche lo ha schierato ben diciannove volte fra i titolari.