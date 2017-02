Lega Pro: Forlì, il giusto mix di gioventù e carattere

Il Forlì detiene un record particolare: con i suoi 23,8 anni di età media è infatti la rosa più giovane di tutto il girone B di Lega Pro. Se è vero che spesso a fare le differenza in positivo è l’esperienza (e non è un caso se le due squadre più “vecchie” del torneo, Venezia e Parma, occupano anche i primi due posti in classifica) allora il club romagnolo merita ulteriori elogi visto il buon percorso compiuto sin qui.

Dopo un necessario periodo di(nessuna vittoria dalla 1a alla 13a giornata) la banda disembra finalmente aver trovato la giusta alchimia, come dichiarato dallo stesso allenatore dei Galletti dopo l’ultima vittoria contro il Gubbio: “è stata una vittoria di carattere e di cuore. Da adesso in poi dobbiamo averlo sempre perché i punti diventano pesanti. La squadra sta bene, la rosa è folta e possiamo permetterci di far girare qualche giocatore”.