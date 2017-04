Lega Pro girone B, Forlì-Bassano 0-2: tabellino e highlights. Diretta

Forlì-Bassano Virtus 0-2 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tullio Morgagni.

Seconda vittoria consecutiva per il Bassano, che in trasferta vince 0-2 in casa del Forlì. Gara con poca storia, che gli ospiti portano a casa grazie alle reti di Fabbro al 35’ e Grandolfo al 58’. Con questo successo gli uomini di Bertotto rientrano di prepotenza tra le prime dieci e al contempo inguaiano il Forlì, ora a -4 dalla salvezza diretta e a forte rischio play out. Gli ultimi 180 minuti di campionato decideranno le sorti di entrambe le compagini.

FORLI'-BASSANO VIRTUS 0-2

MARCATORI: 35’ Fabbro (B), 58’ Grandolfo (B).

FORLI’: Turrin, Adobati, Conson, Carini, Sereni, Alimi, Capellupo, Spinosa (41’ Tentoni), Capellini (46’ Tonelli), Succi, Bardelloni (72’ Parigi). A disp. Semprini, Franchetti, Baschirotto, Ferretti, Piccoli, Di Rocco, Croci, Vesi, Martina Rini. All. Gadda.

BASSANO VIRTUS: Rossi, Formiconi, Pasini, Bizzotto, Crialese, Bianchi, Laurenti, Fabbro, Candido (69’ Gashi), Minesso (86’ Tronco), Grandolfo (75’ Maistrello). A disp. Piras, Bastianoni, Trainotti, Proietti, Bernardi, Ruci, Soprano, Fracaro. All. Bertotto.

ARBITRO: Zingarelli di Siena.

NOTE: Espulso Pasini all’89’ (B). Ammoniti Sereni, Carini (F), Bianchi, Gashi (B).