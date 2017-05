Lega Pro girone B, Forlì-Ancona 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Forlì-Ancona 0-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 38a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tullo Morgagni.

Termina con una vittoria esterna il campionato dell'Ancona, che vince 1-0 a Forlì grazie alla rete di Paolucci. Ci mettono l'orgoglio gli ospiti che passano grazie all'unica vera occasione di una partita senza troppa verve. Il risultato condanna i romagnoli ai playout, dove se la vedranno con Teramo, Fano e Lumezzane per gli ultimi due posti disponibili per rimanere in Lega Pro.

FORLI’ - ANCONA 0-1

MARCATORE: 58' Paolucci (A)

FORLI': Turrin, Baschirotto, Carini, Conson, Sereni, Piccoli (64' Tentoni), Capellupo, Tonelli (71' Capellini), Alimi, Bardelloni (63' Ponsat), Succi. A disp. Semprini, Franchetti, Parigi, Spinosa, Adobati, Di Rocco, Croci, Vesi, Martina Rini. All. Gadda.

ANCONA: Anacoura, Nicolao, Kostadinovic, Di Dio, Daffara, Fraternali (66' Mancini), Bambozzi, Vitiello, Bariti, Forgacs, Paolucci. A disp. Piangerelli, Bartoli, Bellucci, Zepponi, Gioacchini.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.



: Ammonito Fraternali (A).