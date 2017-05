Lega Pro girone B, FeralpiSalò-Teramo 0-1: tabellino e highlights. Diretta

FeralpiSalò-Teramo 0-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 38a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Lino Turina.

Gioca bene, ci prova, ma serve a poco: il Teramo vince a Salò per 1-0 ma non basta a evitare i playout. Bella gara, con gli ospiti propositivi e più volte vicini al gol mentre i padroni di casa hanno spesso cercato di chiudersi e ripartire. Decide il match la rete firmata Baccolo al 73', bravo a sfruttare una respinta non perfetta di Caglioni sugli sviluppi di un calcio di punizione. La vittoria porta il Teramo in sedicesima posizione il che signiica che sfiderà ai playout il Lumezzane, mentre la FeralpiSalò chiude la stagione all'ottavo posto e se la vedrà nella sfida playoff contro la Reggiana.

FERALPISALO’- TERAMO 0-1

MARCATORE: 72' Baccolo (T).

FERALPISALO': Caglioni, Parodi, Ranellucci, Liotti, Codromaz, Settembrini, Gamarra (71' Staiti), Tassi (61' Davì), Bracaletti, Gerardi, Luche (89' Ruffini). A disp. Vaccarecci, Ferretti, Turano, Guerra, Gambaretti. All. Serena.

TERAMO: Narciso, Karkalis, Speranza, Caidi, Imparato, Spighi (60' Carraro), Ilari (4' Baccolo), Amadio, Di Paolantonio, Fratangelo (53' Barbuti), Sansovini. A disp. Calore, Altobelli, Masocco, Scipioni, Sales, Fabrizi. All. Ugolotti.

ARBITRO: Volpi di Arezzo.



: Ammonito Davì (F).