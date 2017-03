Lega Pro: FeralpiSalò, Settembrini da guinness

Nella sfida contro l’Albinoleffe Andrea Settembrini non ha solo segnato il gol decisivo del match, regalando così tre punti ai propri compagni di squadra, ma anche stabilito un nuovo record , segnando il gol più veloce nella storia dei Leoni del Garda.

Sono bastati infattial giocatore della Feralpi per insaccare la rete: lancio lungo dalla retroguardia, la difesa dell’Albinoleffe respinge corto e da limite dell’area Settembrini lascia partire un sinistro sul secondo palo imprendibile per il portiere avversario. Gol, 3 punti e record, tutto in una volta e in soli 12 secondi. Per il centrocampista, pedina chiave del centrocampo verdeblu, si tratta della seconda rete stagionale in 24 presenza, un gol che difficilmente potrà dimenticare.