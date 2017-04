Lega Pro girone B, FeralpiSalò-Reggiana4-4 tabellino e highlights. Diretta

FeralpiSalò-Reggiana 4-4 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Lino Turina.

Termina 4-4 la sfida tra FeralpiSalò e Reggiana, una gara davvero ricca di emozioni sin dall'inizio, quando gli ospiti passano dopo soli 2' minuti grazie al gol di Guidone. I gardesani sono però bravi a pareggiare subito al 4' con Guerra, anche se all'8' arriva una nuova doccia fredda: rigore per la Reggiana realizzato da Cesarini. I padroni di casa accusano il colpo e al 39' incassano il terzo gol firmato Guidone. Al 43' un episodio chiave: Carlini si fa espellere per un fallo di reazione e manda i usoi negli spogliatoi in dieci uomini. Al 63' arriva il gol che sembra chiudere il match: rete di Rozzio e Feralpi sotto di tre reti. Gli uomini di Serena però non mollano e negli incredibili ultimi dieci minuti di gara trovano la rete prima con Ferretti (80'), poi due volte con Guerra (85' e 90'), non senza la responsabilità della difesa della Reggiana, colpita due volte su corner. Punto importante per la Feralpi in ottica playoff con ogni discorso rimandato agli ultimi 180 minuti di torneo, prestazione opaca invece per la Reggiana, ancora una volta poco precisa e disattenta.



FERALPISALO'-REGGIANA 4-4

MARCATORI: 2' Guidone (R), 4' Guerra (F), 8' rig. Cesarini (R), 39' Guidone (R), 63' Rozzio (R), 80' Ferretti (F), 85' Guerra (F), 90' Guerra (F).

FERALPISALO': Vaccarecci, Bracaletti, Ferretti, Gambaretti, Guerra, Parodi, Ranellucci, Ruffini (62' Luche), Settembrini, Staiti (79' Gamarra), Tassi. A disp. Codromaz, Davì, Liotti, Livieri, Romeda, Turano. All. Serena.

REGGIANA: Perilli, Bovo, Carlini, Cesarini, Contessa, Genevier, Ghiringhelli, Guidone (75' Panizzi), Rozzio, Spanò (88' Sabotic), Trevisan. A disp. Calvano, Lombardo, Maltese, Narduzzo, Pedrelli, Riverola, Rizzi, Rocco, Sbaffo. All. Menichini.

ARBITRO: Raciti di Acireale.



: Espulso Carlini al 43' (R) Ammoniti Bracaletti, Ranellucci, Guerra (F).