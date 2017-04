Lega Pro: FeralpiSalò, parla il presidente Pasini

Può sorridere la FeralpiSalò: ottava posizione in classifica, quattro punti di vantaggio sull’undicesima, due vittorie nelle ultime tre gare e un buon equilibrio di rendimento tra casa e trasferta. Nell’ultimo turno è arrivata poi una bella e importante vittoria per 3-0 nello scontro diretto contro il Bassano Virtus, vittoria per la quale il presidente del club Giuseppe Pasini ha voluto complimentarsi con i suoi giocatori: “Loro ci tenevano a vincere, perché con un successo ci avrebbero presi. Ho visto una bella FeralpiSalò, abbiamo fatto girare bene palla, anche in mezzo al campo, Tassi si è mosso molto bene così come Gamarra. Abbiamo avuto ottime conferme. Abbiamo meritato sul piano del gioco”.

Sabato ci sarà un’altra gara non facile contro l’, che pur ultimo in classifica arriva da una vittoria di prestigio contro il Parma che ha rilanciato le ambizioni salvezza dei dorici. Il Presidente ha voluto sottolineare l’importanza del match in vista della qualificazione ai playoff ricordando i precedenti scivoloni della Feralpi contro squadre di bassa classifica: “Adesso avremo una gara molto difficile con l'Ancona: la vittoria col Parma li avrà galvanizzati. Dobbiamo cercare di non perdere: abbiamo esperienze non positive a Fano e Macerata. Questi sono campi difficilissimi. L'Ancona poi si giocherà la retrocessione diretta. E noi a volte non abbiamo visto la giusta maturità da parte nostra”.