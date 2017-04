Lega Pro girone B, FeralpiSalò-BAssano Virtus 3-0: tabellino e highlights. Diretta

FeralpiSalò-Bassano Virtus 3-0 giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Lino Turina.



Ripiomba nell'incubo il Bassano, che cade pesantemente 3-0 in casa della FeralpiSalò. Gara senza storia, che vede i lombardi dominare in lungo e in largo per tutti i novanta minuti della gara. La prima rete arriva già dopo 11' minuti con Tassi, seguita al 24' da quella di Bracaletti. Nella ripresa il Bassano cambia subito la disposizione tattica e prova a impostare una nuova partita ma dopo soli cinque minuti viene nuovamente punito dai gardesani, a segno al 50' da Bracaletti per il definitivo 3-0. Con questa sconfitta gli uomini di Bertotto dicono addio forse definitvamente ai playoff, mentre per i lombardi vale il discorso opposto: ottava posizione in classifica, quattro punti di vantaggio sull'undicesima e finale di campionato che si preannuncia in discesa.



FERALPISALO'-BASSANO VIRTUS 3-0



MARCATORI: 11’ Tassi (F), 24’ Guerra (F), 50’ Bracaletti (F).

FERALPISALO’: Caglioni, Aquilanti, Ruffini (63’ Gambaretti), Ranellucci, Tassi, Bracaletti, Ferretti, Gamarra, Guerra (71’ Murati), Codromaz (81’ Turano), Parodi. A disp. Vaccarecci, Luche, Crema, Liotti. All. Serena.

BASSANO VIRTUS: Rossi, Bizzotto, Gerli (68’ Bianchi), Minesso (46’ Gashi), Pasini, Candido, Fabbro, Laurenti, Crialese, Grandolfo, Zibert (32’ Bortot). A disp. Piras, Bastianoni, Maistrello, Bernardi, Tronco, Soprano, Mazzon. All. Bertotto.

ARBITRO: Meleleo di Casarano.