Lega Pro girone B, Fano-Pordenone 2-3: tabellino e highlights. Diretta

Fano-Pordenone 2-3 giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Raffaele Mancini.

Fano-Pordenone 2-3

Fatica più del previsto il Pordenone a Fano, che vince sì 2-3 ma rischia parecchio. Sotto dopo solo un minuto per il gol di Capezzani i Ramarri ci mettono 33 minuti a trovare il pareggio firmato Berrettoni. Nella ripresa Parodi al 67' porta gli ospiti meritatamente in vantaggio ma ecco che Germinale al 75' riapre il match con una splendida punizione. I veneti però hanno più fame e al 79', ancora con Berrettoni, trovano il nuovo e decisivo vantaggio che vale lavitoria e terza posizione in classifica a -4 dal Parma.

MARCATORI: 1’ Capezzani (F), 35’ Berrettoni (P), 67’ Parodi (P), 75’ Germinale (F), 79’ Berrettoni (P).

FANO: Menegatti, Lanini, Torta, Zullo (7’ Zigrossi), Taino, Gabbianelli, Bellemo, Capezzani (76’ Melandri), Filippini (71’ Cazzola), Fioretti, Germinale. A disp. Andrenacci, Ashong, Favo, Borrelli, Masini, Sassaroli, Camilloni. All. Cuttone.

PORDENONE: D’Arsiè, Semenzato, Parodi, Marchi, De Agostini, Misuraca, Suciu (52’ Martignago), Buratto, Bulevardi (46’ Cattaneo), Arma, Berrettoni (81’ Padovan). A disp. Tomei, Burrai, Zappa, Gerebaudo, Pietribiasi. All. Tedino.

ARBITRO: Di Gioia di Nola.

NOTE: Ammoniti Taino, Bellemo, Fioretti, Germinale, Zigrossi (F), Bulevardi, Arma (P).