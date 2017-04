Lega Pro girone B, Fano-Modena 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Fano-Modena 0-0 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mancini.

Tante botte, poche emozioni e uno 0-0 finale: come ogni autentico scontro salvezza che si rispetti anche Fano-Modena mostra il lato ruvido del calcio, mostrando più contrasti che non occasioni da rete. Ne viene fuori un match non troppo godibile per il pubblico, privo di vere occasioni da rete e che sposta di poco gli equilibri di entrambe le squadre. Salvo suicidi dell’ultima ora il Modena è praticamente salvo, mentre per il Fano vale il discorso opposto: salvo miracoli gli uomini di Cuttone si giocheranno la permanenza in Lega Pro alla lotteria dei playout.

FANO-MODENA 0-0

FANO: Menegatti, Lanini, Torta, Zullo (83’ Ferrani), Taino, Carotti (79’ Schiavini), Bellemo, Gabbianelli, Germinale, Filippini, Melandri (64’ Fioretti). A disp. Andrenacci, Ashong, Cazzola, Favo, Borrelli, Masini, Sassaroli, Capezzani, Camilloni. All. Cuttone.

MODENA: Manfredini, Ambrosini (46’ Accardi), Milesi, Fautario, Calapai (82’ Basso), Remedi, Giorico, Schiavi, Popescu, Nolè (87’ Loi), Diop. A disp. Costantino, Guardiglio, Marino, Ravasi, Olivera, Zucchini, Salifu, Chiossi. All. Capuano.

ARBITRO: Proietti di Terni.

NOTE: Ammoniti Carotti, Bellemo, Torta (F), Ambrosini, Accardi (M).