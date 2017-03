Lega Pro: Fano, in arrivo sette finali

Sette gare al termine del campionato che saranno sette finali per il Fano, impegnato nella rincorsa che vale la salvezza. E’ un calendario tosto quello che aspetta i marchigiani, che dovranno recuperare i due punti che li separano dalla salvezza diretta attraverso tre scontri diretti e due match contro squadre di alta classifica.

A decidere il destino delle Aquile saranno probabilmente le sfide casalinghe controe quella esterna contro il. In mezzo, gli impegni quasi impossibili contro Venezia e Pordenone. Mister, al termina della partita pareggiata contro il Forlì, ha così commentato gli impegni che aspettano i granata in questo finale di stagione: “sapevo anche che da parte nostra era probabile un calo perché nelle ultime gare avevamo speso molto dal punto di vista sia fisico che mentale. Ci dobbiamo ritenere soddisfatti del percorso, ma chiaramente adesso le partite sono sempre meno e sempre più fondamentali. Adesso domenica ci aspetta un altro scontro diretto con il Mantova. Credo che tutto verrà deciso all'ultima giornata, a meno di strappi decisivi. Adesso dobbiamo concentrarci e recuperare al massimo condizione ed equilibrio per lo sprint final