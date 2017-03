Lega Pro: Fano, la dirigenza ringrazia gli ultras

E’ una stagione veramente difficile quella di quest’anno per il Fano. Ultimo in classifica e con una sola vittoria nelle ultime 14 gare il club marchigiano fatica a ingranare e l’incubo della retrocessione diretta si fa sempre più reale. C’è però ancora qualcosa di cui sorridere: i tifosi. I supporters del Fano infatti non hanno mai mancato di sostenere la squadra durante questa travagliata stagione, tanto che la società, dopo l’ennesima dichiarazione d’amore incondizionata seguita alla sconfitta con la Reggiana, ha voluto ringraziare tutti i tifosi con una nota ufficiale:

“Un gesto commovente e ricco di sportività che denota il grande attaccamento e l’immenso affetto che lega i tifosi alla propria squadra. Restiamo fortemente convinti che forti di questa unione di intenti e di questa sintonia alquanto costruttiva, l’obiettivo della salvezza verrà sicuramente raggiunto. Già dalla prossima battaglia sportiva con l’Ancona, la società e la squadra sanno di poter fare affidamento sul supporto di tutta la nostra tifoseria”.