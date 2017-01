Lega Pro, girone B: il Fano caccia Cusatis, panchina a Cuttone

Prima giornata del 2017 e primo esonero: succede a Fano (girone B), dove la dirigenza dà il benservito a mister Giovanni Cusatis all'indomani del ko interno con l'Albinoleffe (il dodicesimo in ventidue partite).



La squadra marchigiana è tristemente ultima, ma soprattutto non vince una partita dal 12 novembre (1-0 a Mantova): da allora solo delusioni, un trend negativo che ha convinto i dirigenti ad attuare il ribaltone tecnico. "L’Alma Juventus Fano 1906 - si legge sul sito ufficiale - comunica di aver ufficialmente sollevato dal rispettivo incarico di allenatore della prima squadra Giovanni Cusatis a cui vanno i più sentiti ringraziamenti per le doti umane e professionali mostrate in questi mesi".





Il nuovo allenatore delle Aquile è Agatino, siciliano classe 1960: "che avrà il compito di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla società ad inizio anno" continua la nota della società. Nel 2014-2015 Cuttone portò in salvezza il: riuscirà a ripetersi con i granata?