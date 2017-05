Lega Pro girone B, Fano-Bassano Virtus 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Fano-Bassano Virtus 2-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 38a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mancini.

Lotta per 90 minuti e alla fine vince anche, ma senza festeggiare: il 2-1 del Fano contro il Bassano mostra il gran carattere degli uomini di Cuttone ma non serve a evitare i playout. Succede tutto nella ripresa dove gli ospiti passano al 48' con Gashi, per venire poi prima raggiunti da Schiavini all'85 e infine superati dalla rete di Fioretti (con forte compluicità di Bastianoni) al 93'. La sconfitta non pregiudica l'accesso ai playoff per i veneti mentre condanna il Fano al diciassettesimo posto in classifa che sinifica playout con Teramo, Forlì e Lumezzane.

FANO-BASSANO VIRTUS 2-1

MARCATORI: 48' Gashi (B), 84' Schiavini (F), 93' Fioretti (F).

FANO: Menegatti, Camilloni (75' Cocuzza), Torta, Zullo, Taino, Capezzani (61' Gualdi), Schiavini, Bellemo, Borrelli, Melandri, Germinale (57' Fioretti). A disp. Andrenacci, Zigrossi, Lanini, Ashong, Ferani, Filippini, Camilloni. All. Cuttone.

BASSANO VIRTUS: Bastianoni, Formiconi, Trainotti, Bizzotto, Crialese, Gerli, Proietti (76' Bernardi), Fabbro, Minesso (83' Ruci), Gashi, Grandolfo (66' Maistrello). A disp. Piras, Guadanin, Pasini, Candido, Bianchi, Tonco, Soprano, Bortot. All. Bertotto.

ARBITRO: Mantelli di Brescia.



: Ammoniti Crialese (B), Germinale, Schiavini, Cocuzza (F).