Lega Pro: girone B, è corsa a quattro per la salvezza

Con Fano e Lumezzane bloccate in casa dai pareggi contro Venezia e Albinoleffe si è ristretta a quattro squadre la lotta per i due posti che valgono la salvezza diretta: Forlì, Teramo, Mantova e Modena sono racchiuse in sei punti e si daranno battaglia negli ultimi 270 minuti di campionato per guadagnarsi un posto in Lega Pro anche per la prossima stagione. La favorita d’obbligo è il Modena: 40 punti in classifica, cinque gare consecutive senza sconfitte e un calendario più agevole rispetto alle altre (Fano, Mantova e Gubbio sono le tre sfide che dovranno affrontare i Canarini) rendono gli uomini di Capuano i candidati ideali per uno dei due posti salvezza.

Mantova, Teramo e Forlì sono distaccate dagli emiliani rispettivamente di tre, cinque e sei punti e la sensazione è che saranno due di loro a giocarsi i playout insieme a Fano e Lumezzane. La più in forma sembra il(14 punti nelle ultime nove gare), ma occhio aldi Ugolotti, apparso in ottima forma nelle ultime giornate e in grado di regalare sorprese, sebbene abbia di fronte un calendario tosto (trasferte di Macerate e Salò, sfida interna con il Parma). Ilè infine quella con gli impegni più proibitivi (Bassano, Reggiana e Fano), con il minor numero di punti in classifica (34) e con il peggior score nelle ultime cinque gare (4 punti), ma la Lega Pro è fucina di sorprese e gli uomini di Gadda potrebbero essere quella più inattesa.