Lega Pro, girone B: è Bizzotto del Bassano Virtus il più cattivo

Il giallo e il rosso non sono solo i colori della sia maglia: è Nicola Bizzotto, difensore del Bassano Virtus, il giocatore più “cattivo” del girone B. Pur con nove ammonizioni e un’espulsione diretta il centrale classe ’90 è un punto fermo della formazione veneta, per la quale in questa stagione ha disputato diciannove gare saltandone solo due per squalifica. Staccati nelle classifica dei “cattivi” Salvatore Burrai, mediano del Pordenone, e Stefan Popescu, terzino del Modena: il centrocampista dei ramarri è finito sette volte sul taccuino dell’arbitro (cinque cartellini gialli, una doppia ammonizione e un rosso diretto) mentre il romeno dei canarini è stato ammonito cinque volte ed espulso una.





Curiose le disavventure di Guglielmoe Alberto, portieri di riserva rispettivamente di: i due sono riusciti a rimediare una testa (entrambi per comportamento offensivo verso la terna arbitrale) senza mai essere scesi in campo nemmeno una volta.