Lega Pro: Bassano Virtus, stagione al bivio

Dopo un lungo inverno il Bassano Virtus è finalmente uscito dal letargo, tornando a macinare punti in casa e in trasferta. Dopo ben dieci gare infatti gli uomini di Bertotto sono riusciti a vincere due partite consecutive (contro Parma e Forlì) rimanendo in corsa per i playoff. Al momento i veneti occupano la decima posizione in classifica ma devono guardarsi alla spalle: dietro infatti premono il Santarcangelo a -1, la Maceratese a -3 e il Sudtirol a -4.

Per salvare la stagione i giallorossi devono assolutamentee aver ripreso a vincere ha portato serenità nello spogliatoio, che in questo finale di stagione dovrà affrontare due delicatissimi match contro Gubbio e Fano, due squadre che all’andata misero in seria difficoltà i veneti (sconfitti 4-0 a Gubbio e fermati sull’1-1 in casa dal Fano). Di questo momento positivo che per il Bassano equivale a un “nuovo inizio” ha parlato il centrocampistaal termine della sfida contro il Forlì: “Contro il Forlì la cosa più difficile era cercare di non sbagliare l'approccio, dopo la buona gara contro il Parma. Nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni e dobbiamo essere ancor più cinici e chiudere prima la gara. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo e dobbiamo evitare di correre dei rischi inutiliCos'è cambiato? E' cambiato qualcosa a livello mentale, questa squadra è tornata sui propri standard, dalla scorsa settimana per il Bassano è cominciato un nuovo campionato. Ora viene il bello”.