Lega Pro: Bassano e il problema del gol

Due sconfitte consecutive e zero reti messe a segno negli ultimi 200 minuti: per il Bassano Virtus si tratta insomma di un momento difficile. Dopo un ottimo sprint di inizio stagione la squadra ha rallentato, passando dai vertici della classifica a novembre all’attuale settimo posto, a -15 dal Venezia capolista.



In aggiunta, nelle ultime partite è emerso il problema in zona gol:è fermo a quota 10 reti da ormai tre gare e con lui tutto il reparto offensivo dei veneti sembra essersi bloccato. A gettare acqua sul fuoco ci pensa il laterale difensivo Giovanni, che non nasconde il problema ma lancia la carica in vista della sfida di lunedì con il: “Purtroppo quando si perde c'è sempre tristezza sia all'interno che all'esterno, dobbiamo rialzare la testa e lavorare tutti insieme, mancano dodici gare e dobbiamo cercare di arrivare il più in alto possibile in classifica. Lunedì abbiamo la giusta occasione per dimostrare quelli che siamo e per disputare una grande partita. Vogliamo riscattarci e negli scontri diretti, Gubbio a parte, non siamo mai mancati in termini di