Lega Pro: Bassano, un problema d'esperienza?

Non c’è pace a Bassano del Grappa. Ancora una volta non è bastato il bel gioco ai ragazzi di Bertotto per evitare una sconfitta, la settima consecutiva in campionato. Il Bassano Virtus è così scivolato fuori da quella zona playoff che soltanto fino a qualche mese era impensabile mettere in discussione. Ciò che più sorprende in questa crisi di risultati è il modo in cui sono maturati: al di là di qualche incidente di percorso il Bassano non ha mai offerto brutte prestazioni, anzi. Spesso padroni del campo, i giallorossi hanno messo in difficoltà le prime due della classe, Venezia e Padova, pagando probabilmente un po’ di sfortuna e troppi cali di concentrazione.

Una possibile spiegazione potrebbe essere la poca esperienza: il Bassano ha infatti la rosa con la secondadel campionato (, più “vecchia” solo del Lumezzane) e questa poca esperienza può fare la differenza in Lega Pro dove sono numerosi gli over 30 con diverse presenze nelle categorie superiori. Se è vero che Bertotto ha molto su cui lavorare è anche vero che, vista l’età e la qualità dei suoi ragazzi, il tempo c’è. Bisogna però anche reagire nell’immediato per riconquistare quei playoff senza i quali la stagione dei veneti potrebbe definirsi un mezzo flop.