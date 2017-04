Lega Pro girone B, Bassano-Parma 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Bassano Virtus-Parma 1-0 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 18.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mancini.



Dopo dieci interminabili turni il Bassano esce dall'incubo e regala ai suoi tifosi una bella vittoria contro il Parma per 1-0. Decide la partita la rete di Fabbro al 58' che finalizza al meglio un contropiede gestito ottimamente dai veneti. Parma irricionoscibile, pericoloso solo a fiammate e assolutamente privo di una precisa idea tattica. Se ne avvantaggia il Bassano di Bertotto, che gestisce l'irruenza dei singoli (soprattutto Calaiò e Nocciolini) prima e il vantaggio di Fabbro poi senza troppi patemi. Per i Ducali questa è la seconda sconfitta consecutiva, sconfitta che avvicina il Pordenone vittorioso con il Padova e riapre la battaglia per il podio (ricordiamo che la seconda posizione vale la qualificazione diretta alla seconda fase dei playoff). Il Bassano insieme ai tre punti ritrova anche la decima posizione in classifica, persa la scorsa giornata, e potrà affrontare la fase finale del campionato senza più la paura di non saper vincere.



BASSANO VIRTUS-PARMA 1-0



MARCATORE: 58' Fabbro (B).

BASSANO VIRTUS: Rossi, Formiconi, Pasini, Bizzotto, Crialese, Minesso, Laurenti (89' Gerli), Bianchi, Candido (77' Gashi), Grandolfo, Fabbro. A disp. Bastianoni, Piras, Soprano, Bernardi, Maistrello, Tronco, Fracaro. All. Bertotto.

PARMA: Frattali, Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli, Scaglia, Munari, Scozzarella, Scavone (81' Mazzocchi), Nocciolini (81' Sinigaglia), Calaiò, Baraye. A disp. Zommers, Fall, Corapi, Giorgino, Nunzella, Ricci, Coly, Simonetti, Messina, Edera. All. D'Aversa.

ARBITRO: Paolini di Ascoli Piceno.

NOTE: Ammoniti Candido (B), Scavone, Scozzarella, Nocciolini (P).