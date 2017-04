Lega Pro girone B, Bassano-Gubbio 3-0: tabellino e highlights. Diretta

Bassano-Gubbio 3-0 giocata oggi, sabato 30 aprile 2017 alle ore 17. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Rino Mercante.

Terzo successo consecutivo per il Bassano Virtus, che strapazza 3-0 il Gubbio. Partita piacevole, giocata sì meglio dal Bassano ma non tanto quanto il risultato lascerebbe intendere. In vantaggio al 29' con Bianchi i veneti rischiano anche il pareggio in un paio di occasioni ma mettono in cassaforte il match dopo un avvio di ripresa super, con due gol di Grandolfo in sette minuti: al 49' e al 52'. Vittoria importante per i giallorossi che difendono la nona piazza a +2 sull'Albinoleffe undicesimo mentre risultato ininfluente per il Gubbio, già certo della qualificazione ai playoff da domenica scorsa.

BASSANO-GUBBIO 3-0

MARCATORI: 29' Bianchi (B), 49' Grandolfo (B), 52' Grandolfo (B).

BASSANO VIRTUS: Bastianoni, Formiconi, Pasini, Bizzotto, Crialese, Bianchi, Laurenti, Minesso (85' Bernardi), Candido (78' Gerli), Gashi (58' Tronco), Grandolfo. A disp. Piras, Guadagnin, Trainotti, Maistrello, Soprano, Mazzon. All. Bertotto.

GUBBIO: Volpe, Marini, Rinaldi, Petti, Kalombo, Croce, Giacomarro, Zanchi, Ferretti, Casiraghi (82' Lunetta), Ferri Marini (45' Candellone). A disp. Zandrini, Stefanelli, Romano, Marghi, Conti, Bergamini, Otin, Burzigotti. All. Magi.

ARBITRO: D'apice di Arezzo.



: Espulso Candellone (G) all'89'. Ammoniti Petti (G), Bianchi (B).