Lega Pro: Bassano, ecco Valerio Bertotto

Il nuovo tecnico del Bassano Virtus, Valerio Bertotto, si è presentato in sala stampa accompagnato dal Presidente e dal resto della dirigenza. Dopo un sincero ringraziamento all’ormai ex allenatore Luca D’Angelo da parte del presidente Stefano Rosso (“Lo immaginavamo sulla nostra panchina almeno fino a fine stagione”), la parola è passata al neo mister, che ha messo subito in chiaro cosa si aspetta dal gruppo:

“E’ un grande onore per me essere in questa società, è un salto professionale importante per me essere arrivato qui, in una realtà che so che mi permetterà di mettere in pratica ciò che ho appreso in questi anni di carriera prima di giocatore e poi di allenatore. L’obiettivo che in questo momento ho e abbiamo è quello di riuscire a riconferire serenità e consapevolezza ai ragazzi, elementi che sembrano aver smarrito in questo momento. Da parte mia c’è la volontà di dare loro ulteriori certezze e per questo sono convinto che in breve tempo ritroverete la squadra frizzante che avevo avuto modo di ammirare qui al Mercante contro il Padova pochi mesi fa. Vogliamo riprendere il nostro cammino, far vedere all’avversario che siamo sempre vivi, che vogliamo recuperare, l’asticella deve essere sempre puntata verso l’alto e tutti devono dare il 100%. Vogliamo recuperare il terreno perso nei confronti delle squadre che ci precedono, perché abbiamo la consapevolezza di essere in grado di scalare posizione su posizione, mettendo in campo determinazione, forza, qualità, serenità”.