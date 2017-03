Lega Pro: Bassano, crisi di risultati, non di tifo

Continua il periodo negativo del Bassano, che nonostante il recente cambio della guida tecnica non è ancora riuscito a interrompere la lunga serie di sconfitte che va avanti da dicembre. La squadra della famiglia Rosso ha però di che sorridere: lunedì, in occasione del posticipo contro il Venezia, il Rino Mercante ha fatto registrare il tutto esaurito, sottolineando come l’amore dei tifosi sia ancora intatto nonostante il periodo negativo della squadra.

Gli oltrenon sono però bastati ai giallorossi per evitare la sconfitta, arrivata non senza un po’ di sfortuna all’ultimo secondo di gioco. Dei 40 punti totalizzati fin’ora dal Bassano 27 sono arrivati dalle, a sottolineare quanto il fattore tifo possa essere decisivo per i Veneti, che proprio al Rino Mercante giocheranno tre delle prossimo otto sfide contro Albinoleffe, Parma e Gubbio. Sarà dura per i Giallorossi conservare il decimo posto in classifica visto il calendario non facile e potrebbe essere proprio “il dodicesimo uomo in campo” a fare la differenza in questo finale di stagione.