Lega Pro girone B: Bassano Virtus, che sfida con l'Udinese

Esordio amaro per Valerio Bertotto sulla panchina del Bassano Virtus: con il Mantova infatti è arrivata la quarta sconfitta di fila, sconfitta che ha trascinato il Bassano al nono posto rimettendo in discussione quella qualificazione ai playoff che solo fino a qualche mese fa sembrava messa in cassaforte.

Per ritrovare i giusti stimoli la società ha deciso di organizzaregiovedì 9 marzo i giallorossi giocheranno alla Dacia Arena contro l’(ingresso gratuito per tutti i tifosi), club di Serie A in cui mister Bertotto ha giocato per tredici stagioni. L’obiettivo è lavorare sulla mentalità del gruppo, scosso dai recenti risultati risultati negativi, confrontandosi con una delle realtà più positive della recente storia del calcio italiano.