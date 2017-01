Lega Pro, girone B: Arma, una vera e propria macchina da gol

Arma letale: è il numero 9 del Pordenone il capocannoniere del girone B di Lega Pro. Con tredici reti l’attaccante marocchino è in vetta alla classifica marcatori del suo raggruppamento: un bottino personale che ha contributo a portare i ramarri al secondo posto in classifica a quota 41, a solo un punto di distacco dal Venezia capolista. Arma, con il compagno di squadra Berrettoni, forma anche la coppia di bomber più prolifica del campionato, capace di buttare la palla in rete ben diciannove volte. Grazie anche ai loro gol i neroverdi hanno il miglior reparto offensivo del girone con trentanove reti segnate, cinque in più del Bassano Virtus fermo a trentaquattro.





Ovunque vada in Lega Pro è raro che Arma manchi la doppia cifra: dieci i gol segnati con la casacca dellanella passata stagione, che fanno il paio con i trenta messi a segno nei due anni precedenti a Pisa, ai nove fatti col Carpi nella stagione 2012-2013 e ai diciotto in maglia Spal nell’annata 2011-2012. Pedina importantissima nello scacchiere di mister(è anche uno dei più presenti con 20 presenze su 21 totali) le reti di Arma fanno volare i ramarri, che possono a ben ragione aspirare di agganciare i lagunari in vetta e sognare la