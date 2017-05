Lega Pro: girone B, anteprima del turno playoff

Terminata la regular season è ora tempo di playoff per i gironi di Lega Pro, mentre i playout avranno inizio il prossimo weekend. Sono quattro le gare in programma, divise tra sabato e domenica.

La prima partita si giocherà ilalle 15.30 e vedrà sfidarsi, con i marchigiani che, in virtù del peggior piazzamento in classifica, sono obbligati a vincere se vogliono passare il turno. Domenicasi giocheranno poi le altre tre gare, rispettivamentealle 14.30,alle 16.30 ealle 18. Ricordiamo che in virtù del regolamento di Lega Pro Albinoleffe, FeralpiSalò e Bassano, in quanto qualificate ai playoff con un peggior piazzamento in campionato rispetto alle rivali, sono obbligate a vincere per poter accedere alla fase successiva del torneo.