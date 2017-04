Lega Pro: girone B, anteprima giornata 36

Si avvia verso la fine la regular season di Lega Pro: tra sabato e domenica si giocherà infatti la terzultima giornata di campionato, con diversi verdetti ancora da pronunciare. Si comincia domenica alle 14.30 quando la Sambenedettese dovrà difendere il proprio posto nella griglia playoff dagli assalti del Santarcangelo, più che mai intenzionato ad entrare tra le migliori dieci.

Sempre in ottica playoff va inquadrata la sfida tra: i lombardi devono vincere per mantenere i pochi punti di vantaggio sulle rivali mentre gli emiliani devono continuare a lottare per la seconda posizione in classifica.è invece un match ibrido, con i padroni di casa a caccia della decima piazza e gli ospiti che invece devono allontanarsi dalla sedicesima, che significherebbe playout.sono invece autentici scontri salvezza, scontri che potrebbero garantire alla salvezza anticipata in caso di prestazione positiva lsul difficile campo di. Chiudono il quadro di giornata le sfide domenicali Gubbio-Venezia e Forlì-Bassano e quelle di lunedì Albinoleffe-Pordenone e Padova-Ancona.