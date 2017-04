Lega Pro, girone B: anteprima giornata 34

La 34a giornata di campionato si giocherà quasi interamente domenica, con due posticipi serali previsti per lunedì. Giornata difficile soprattutto per chi punta a salvarsi, con diversi match tra le squadre di alta classifica e quelle delle retrovie. Il Fano se la vedrà in casa con il Pordenone mentre il Modena ospita il sorprendente Santarcangelo di Marcolini, attualmente decimo in classifica.

Il Teramo, reduce da due vittorie consecutive, affronterà invece una Reggiana alla disperata ricerca di quella vittoria che manca ormai da sei turni. FeralpiSalò-Bassano Virtus è invece l’ultima occasione che hanno i veneti per non mollare la corsa alla griglia playoff mentre Lumezzane-Sudtirol si sfidano per evitare i playout. Il Parma ha sulla carta un match facile in casa contro l’Ancona (reduce da sette sconfitte consecutive) e oltre a vincere dovrà anche sperare che il Padova batta in casa il Venezia nel derby di lunedì sera per dare ancora un senso alla lotta per il primo posto. Concludono il quadro di giornata Forlì-Maceratese, Gubbio-Mantova e Albinoleffe-Sambenedettese.