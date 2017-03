Lega Pro: Ancona, è silenzio stampa

Penultima in classifica, recentemente sconfitta nell’andata di semifinale di Coppa Italia a Matera e senza vittoria in campionato da oltre due mesi: la situazione è grave in casa Ancona e così la società ha deciso di prendere una decisione forte, isolando la squadra. Obiettivo: ottenere quella salvezza che la stessa società, senza troppi giri di parole, definisce “un’impresa”.

“La squadra e lo staff tecnico dell’U.S Ancona, prendendo atto del delicato momento sportivo e distaccandosi da ogni oggettiva problematica societaria-ambientale, - ha fatto sapere il club attraverso una- comunicano l’irrevocabile decisione di indire un “silenzio stampa” a tempo indeterminato, volendo porsi come unico impegno e obiettivo l’impresa di conquistare la salvezza. A termini di regolamento tengono inoltre a precisare di non aver consegnato alla tifoseria le maglie indossate nella gara Ancona-Fano, come erroneamente interpretato dalla stampa”.