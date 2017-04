Lega Pro girone B, Ancona-Sambenedettese 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Ancona-Sambenedettese 1-2 giocata oggi, sabato 30 aprile 2017 alle ore 17. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Del Conero.

Dopo due bei pareggi consecutivi torna a perdere l'Ancona, sconfitto in casa per 1-2 dalla Sambenedettese e ufficialmente retrocesso in serie D. La gara parte male per i dorici, già sotto al 12' per il gol di Agodirn. Al 59' arriva il pareggio di Paolucci che riaccende qualche speranza ma il sogno dura poco: già al 64' gli ospiti sono di nuovo avanti grazie a Vallocchia, che fissa il risultato sull'1-2 finale. Come detto, Ancona ufficialmente in D mentre la Samb blinda i playoff e potrà gestire la prossima partita con la dovuta calma, specie dopo le roboanti dichiarazioni del Presidente in settimana.

ANCONA-SAMBENEDETTESE 1-2

MARCATORI: 15' Agodirin (S), 59' Paolucci (A), 64' Vallocchia (S).

ANCONA: Anacoura, Daffara, Ricci, Cacioli, Nicolao, Bambozzi, Vitiello (86' Bariti), Zampa, Voltan (57' Del Sante), Paolucci, Frediani. A disp. Scuffia, Di Dio, Kostadinovic, Agyei, Mancini, Ndiaye, Momentè, Forgacs, Bartoli, Bellucci. All. De Patre.

SAMBENEDETTESE: Aridità, Rapisarda, Di Pasquale, Radi, Grillo (76' N'tow), Lulli, Bacinovic, Vallocchia, Agodirin, Sorrentino (92' di Filippo), Mancuso. A disp. Pegorin, Bernardo, Pezzotti, Latorre, Di Massimo, Candellori, Ferrara, Mattia, Ovallo. All. Sanderra.

ARBITRO: Maggioni di Lecco.



: Ammoniti Bambozzi, Voltan, Zampa, Paolucci (A), Grillo, Radi, Bacinovic, Agodirin (S).