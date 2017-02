Lega Pro: Ancona, penalizzazione in arrivo?

p> Nuoviin casa: non bastasse una classifica come minimo “difficile” (ad oggi i dorici sono quart’ultimi in classifica), ora ci si mettono anche le difficoltà legati al business. La società avrebbe infatti avuto problemi neli pagamenti chelo scorso 16 febbraio: nello specifico, l’Ancona avrebbe versato interamente ima non tutti gli stipendi a causa del blocco di alcuni crediti (circa 80mila euro) che la stessa società dorica vanterebbe nei confronti della Lega Pro.Il rischio è ora quello delcon conseguente, il che significherebbe peggiorare ulteriormente una situazione di classifica già opaca. La società, per bocca del dg Marco, si è dettadichiarando di rischiare al massimo un’. La palla passa ora alla Commissione di vigilanza, che entro trenta giorni dovrà comunicare eventuali provvedimenti nei confronti dei dorici.