Lega Pro: Ancona, nuova proprietà in arrivo?

L’indiscrezione, se confermata, è di quelle che fanno notizia. Intervistato da una radio locale il direttore generale dell’Ancona Marco Nacciarriti ha dichiarato che alcuni imprenditori italiani sarebbero interessati a entrare in società tramite l’acquisto di alcune quote. A quanto sembra le trattative sono appena iniziate e l’eventuale ingresso dei nuovi soci sarebbe vincolato al raggiungimento della salvezza, ad oggi obiettivo non semplicissimo da raggiungere.

Queste le parole del direttore generale rilasciate a Presa Diretta Sport: “Ci sono degli imprenditori marchigiani interessati a rilevare quote ma è fondamentale che la squadra si salvi. Ora i nostri sforzi sono concentrati sul mantenimento della categoria”. Buone notizie poi anche sul fronte penalizzazione: il direttore generale ha fatto sapere che tutti ii arretrati sono stati risolti e che la società “rischia al massimo un’ammenda”.