Lega Pro girone B, Ancona-FeralpiSalò 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Ancona-FeralpiSalò 1-1 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Del Conero.



Finisce 1-1 la sfida tra Ancona e FeralpiSalò. Pareggio che va strettissimo ai Dorici, che attaccano e dominano per 90' ma acciuffano il pareggio solo in extremis. Il primo tempo è solo dell'Ancona che meriterebbe un vantaggio di almeno due reti. A passare è invece la Feralpi, che allo scadere trova il vantaggio con Gerardi al 45'. Il secondo tempo continua sulla falsa riga del primo ma ecco che quando ormai lombardi hanno il sapore della vittoria in bocca arriva il gol in pieno recupero di Momentè al 94'. Con questo pareggio non cambia la situazione dei Dorici, ultimi in classifica, mentre i lombardì consolidano la propria posizione tra le migliori dieci in virtù delle sconfitte delle rivali.

ANCONA-FERALPISALO' 1-1



MARCATORI: 45' Gerardi (F), 94' Momentè (A).

ANCONA: Anacoura, Daffara, Cacioli, Ricci, Barilaro, Zampa, Gelonese, Bambozzi (59' Bariti), Voltan (52' Del Sante), Paolucci (75' Momentè), Frediani. A disp. Scuffia, Di Dio, Kostadinovic, Agyei, Mancini, Nicolao, Momentè, Forgacs, Bartoli. All. De Patre.

FERALPISALO': Caglioni (61' Vaccarecci), Parodi, Aquilanti, Ranellucci, Ruffini (85' Gambaretti), Settembrini, Gamarra, Tassi, Gerardi, Guerra, Bracaletti (68' Codromaz). A disp. Staiti, Davì, Ferretti, Turano, Luche, Liotti. All. Serena.

ARBITRO: Lorenzin di Castelfranco Veneto.

NOTE: Ammoniti Gamarra, Aquilanti, Caglioni, Ruffini (F), Bambozzi, Cacioli, Del Sante, Gelonese, Zampa (A).