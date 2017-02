Lega Pro, girone B: Ancona, ecco Pagliari

Ancona c’è pace, il 25esimo turno di Lega Pro ha provocato ribaltoni pure nel girone B: dopo la sconfitta di Modena, i dirigenti del club dorico hanno esonerato mister Fabio Brini e al suo posto hanno chiamato Giovanni Pagliari (fratello di Dino, attuale tecnico della Viterbese).

Pagliari, classe 1961, non allena una Prima Squadra dal 2013/2014 (L’Aquila): nel 2016 ebbe una collaborazione con l'Udinese. Dovrà essere lui a rivitalizzare una squadra in difficoltà, che al momento si trova in zona playout.