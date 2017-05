Lega Pro girone B, Albinoleffe-Santarcangelo 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Albinoleffe-Santarcangelo 3-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 38a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell’Atleti Azzurri d’Italia.

Lo vince per 3-1 l'Albinoleffe lo spareggio odierno per i playoff contro il Santarcangelo. Bella gara, ricca di gol ed emozioni. Apre le danze la formazione ospite, che passa al 35' con Merini. Gli uomini di Alvini però non mollano e minuto dopo minuto conquistano metri di campo fino al meritato pareggio di Agnello al 57'. Ai lombardi però il pareggio non basta e così continuano a spingere, trovando nel finale il vantaggio che vale la top ten con Loviso che all'85' realizza un rigore assegnato per fallo su Montella. Nel finale poi arriva addirittura il 3-1 firmato Montella al 93'. Albinoleffe dunque che guadagna la nona posizione in classifica che significa scontro playoff con il Padova mentre il Santarcangelo chiude il campionato in undicesima posizione.

ALBINOLEFFE-SANTARCANGELO 3-1

MARCATORI: 35' Merini (S), 57' Agnello (A), 86' rig. Loviso (A), 93' Montella (A).

ALBINOLEFFE: Nordi, Zaffagnini, Gavazzi, Agnello, Scrosta, Gonzi, Giorgione, Di Ceglie (80' Loviso), Anastasio (71' cortellini), Montella, Mastroianni (76' Moreo). A disp. Cortinovis, Mondonico, Dondoni, Nichetti, Ravasio, Guerriera, Mandelli. All. Alvini.

SANTARCANGELO: Nardi, Paramatti (72' Capitanio), Sirignano, Oneto, Florio, Gatto, Jadid, Carlini, Rossi (87' Defendi), Merini (71' Cesaretti), Cori. A disp. Gallinetta, Rossini, Dalla Bona, Gulli, Ungaro, Alonzi, Danza, Rondinelli. All. Marcolini.

ARBITRO: Guccini di Albano Laziale.



: Espulso Carlini (S) al 93'. Ammoniti Agnello, Giorgione, Mastroianni, Gavazzi (A), Sirignano, Jadid, Rossi (S).