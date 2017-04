Lega Pro girone B, Albinoleffe-Sambenedettese 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Albinoleffe-Sambenedettese 0-0 giocata oggi, lunedì 10 aprile 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Azzurri d'Italia.



ALBINOLEFFE-SAMBENEDETTESE 0-0

Finisce 0-0 la sfida dell’Atleti Azzurri d’Italia tra Albinoleffe e Sambenedettese. Gara non brillantissima, nel complesso giocata meglio dai lombardi ma senza particolari occasioni da segnalare. L’Albinoleffe ci prova ma la Samb, rinunciando ad attaccare se non in contropiede, riesce a difendersi senza troppi patemi, riuscendo così a conquistare un punto prezioso per mantenere il settimo posto in classifica. Discorso simile per i padroni di casa, che con il pareggio di oggi portano a due le lunghezze di vantaggio sull’undicesima in classifica, consolidando la nona posizione in classifica. Un punto che dunque accontenta entrambe e rimanda alla prossima giornata i verdetti relativi alla griglia playoff.

ALBINOLEFFE: Nordi, Zaffagnini, Gavazzi, Scrosta, Gonzi, Giorgione, Nichetti, Di Ceglie, Cortellini (45’ Anastasio), Montella (73’ Minelli), Ravasio (63’ Mastroianni). A disp. Cortinovis, Mondonico, Dondoni, Guerriera, Mandelli. All. Alvini.

SAMBENEDETTESE: Aridità, Rapisarda, Di Pasquale (93’ Radi), Mattia, Pezzotti, Sabatino, Damonte, Lulli, Vallocchia (87’ Agodirin), Sorrentino, Di Massimo (70’ Latorre). A disp. Pegorin, Di Filippo, Grillo, Bernardo, N’Tow, Candellori, Ovalle. All. Sanderra.

ARBITRO: Guida di Salerno.

NOTE: Ammoniti Damonte, Lulli (S), Gavazzi (A).