Lega Pro girone B, Albinoleffe-Pordenone 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Albinoleffe-Pordenone 1-1 giocata oggi, domenica 24 aprile 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Azzurri d'Italia.

Termina 1-1 il posticipo serale tra Albinoleffe e Pordenone. Succede tutto nel primo tempo, con i Ramarri che vanno in vantaggio al 23’ grazie alla rete di Arma ma si fanno raggiungere dall’Albinoleffe al 36’ con Cortellini. Bella gara, giocata su alti ritmi anche grazie ai seriani che giocano a viso aperto contro il più quotato Pordenone. Nonostante l’impegno però i lombardi non vanno oltre il quinto pareggio consecutivo, utile comunque per restare nella top ten. Per il Pordenone invece arriva un parziale stop dopo due successi di fila, ma restano integre le chance di agguantare la seconda posizione in classifica al termine del campionato.

ALBINOLEFFE-PORDENONE 1-1

MARCATORI: 23’ Arma (P), 36’ Cortellini (A).

ALBINOLEFFE: Nordi, Zaffagnini, Gavazzi, Mondonico (74’ Scrosta), Gonzi, Nichetti (88’ Dondoni), Di Ceglie, Cortellini, Anastasio (78’ Guerriera), Mastroianni, Montella. A disp. Cortinovis, Moreo, Ravasio, Mandelli, Perego. All. Alvini.

PORDENONE: Tomei, Semenzato, Stefani, Marchi, De Agostini, Misuraca, Burrai, Suciu, Buratto (59’ Cattaneo), Padovan (73’ Pietribiasi), Arma. A disp. D’Arsiè, Berrettoni, Martignago, Parodi, Zappa, Gerebaudo, Bulevardi. All. Tedino.