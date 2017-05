Lega Pro: Albinoleffe, novanta minuti che valgono una stagione

Domenica alle 14.30 Albinoleffe e Santarcangelo scenderanno in campo per giocarsi l’ultimo posto valido per l’accesso ai playoff, risultato che per entrambe le compagini vale un’intera stagione. I Seriani partono con lo svantaggio della classifica, avendo ad oggi un punto in meno in classifica rispetto agli uomini di Marcolini e dovranno dunque necessariamente vincere se vogliono centrare l’obiettivo.

Ripescato in Lega Pro dopo la deludente retrocessione della scorsa stagione, l’Albinoleffe è: bel gioco, calcio propositivo, molti giovani spesso in campo e diversi risultati di prestigio contro le “big” (ancor più notevoli se si pensa ai numerosi infortuni che hanno colpito la squadra) hanno reso davvero speciale la stagione della Celeste, ora a un passo da un traguardo che mai nessuno si sarebbe sognato a inizio stagione. L’Albinoleffe, terza miglior difesa del campionato e imbattuta da più di un mese, incontra però un Santarcangelo in gran forma, reduce da due successi di fila e per nulla intenzionato a rinunciare ai playoff. Gli azzurri hanno dalla loro il vantaggio del giocare in casa (il Santarcangelo ha vinto solo due match in trasferta in tutta la stagione) e potrà contare sull’entusiasmo dei tifosi e dell’ambiente. L’obiettivo è quello di sconfiggere la “pareggite” che flagella il club da inizio stagione (su 37 gare giocate, di cui sei consecutivi nelle ultime uscite) e tornare alla vittoria, unico risultato che garantirebbe agli uomini di Alvini di realizzare il proprio sogno.