Lega Pro: Albinoleffe, il metodo Alvini funziona

Tra le sorprese più positive di questo campionato figura certamente l’Albinoleffe. Squadra solida, partita con la necessità di salvarsi e ora in zona playoff, la Celeste guidata da Alvini sta sorprendendo per continuità di risultati e qualità del gioco espresso. Grazie alla media di 1,37 punti a partita, alla quarta miglior difesa del torneo e a un rendimento che non fa differenza tra casa e trasferta l’undici bergamasco ha ormai centrato l’obiettivo primario della salvezza e può pensare a traguardi più prestigiosi.

Quanto fatto fin qui è però figlio di una mentalità molto equilibrata, in cui la calma e il basso profilo di misterhanno avuto un ruolo decisivo. Non sorprende dunque sentire le parole dell’allenatore che al termine della gara contro il Teramo ha pensato innanzitutto a gettare acqua sul fuoco, spegnendo i facili entusiasmi e riportando tutti sulla terra: “E' una vittoria che voglio condividere con il mio staff: essere a 40 punti a nove giornate dal termine è un risultato di grande rilievo. Magari non abbiamo visto una partita spettacolare come in altre occasioni ma, tatticamente, siamo stati davvero molto efficaci. Siamo arrivati a 40 punti, ma prima di archiviare il primo obiettivo voglio arrivare a 43. Con il sacrificio, l'umiltà e il lavoro: è questa la nostra strada, una strada che ci porterà lontano. A partire da Bolzano, dove dovremo fare a meno dello squalificato Gavazzi. In settimana sarà possibile recuperare alcuni elementi acciaccati, ma monitoriamo con attenzione Agnello, per il quale i tempi non sembrano brevissimi”.