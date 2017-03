Lega Pro girone B: Albinoleffe, la favola Alvini continua

Alla fine il tanto atteso rinnovo è arrivato: Massimiliano Alvini, allenatore dell’Albinoleffe, resterà sulla panchina della Celeste almeno fino al 30 giugno 2019. Lo ha reso noto il club seriano, che comunicato l'avvenuto rinnovo contrattuale attraverso una nota sul proprio sito ufficiale.

La prima e più importante reazione è stata quella del presidente, che sempre attraverso il sito ufficiale dell’Albinoleffe ha voluto esprimere tutta la propria gioia per l’accordo raggiunto con il Mister: “Sono molto contento che mister Alvini abbia accettato la proposta del Direttore Giacchetta a proseguire il rapporto con l'U.C. AlbinoLeffe. La qualità del lavoro, l'impegno, l'attaccamento ai nostri colori e alla nostra filosofia sono caratteristiche dimostrate dal mister e rappresentano la base su cui costruire un interessante futuro per la Prima Squadra e per tutti i ragazzi del nostro Settore Giovanile”.