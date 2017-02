Lega Pro, Albinoleffe: bel gioco e risultati, ma serve continuità

Tra le realtà più positive di questa stagione di Lega Pro un posto d’onore lo occupa senza dubbio l’Albinoleffe. La squadra di mister Massimiliano Alvini infatti, nonostante abbia come obiettivo dichiarato una salvezza tranquilla, si trova oggi in piena corsa playoff, al decimo posto. L’unico problema emerso fino ad oggi è quello della continuità: la Celeste infatti quest’anno è riuscita solo una volta (tra fine ottobre e inizio novembre) a dar vita ad almeno due vittorie consecutive, venendo nelle restanti occasioni sempre bloccata dopo un successo.

Se questa irregolarità di risultati non preoccupa in ottica salvezza è anche vero che per aspirare a qualcosa di più occorre una maggior continuità. A tal proposito l’allenatoresi è detto tranquillo sul futuro, aspettandosi una crescita del club anche in virtù degliarrivati durante la finestra di mercato invernale: “Ad oggi penso che noi siamo una delle realtà più positive della Lega Pro. Con tanti giocatori arrivati in chiusura di mercato e che ora possono intraprendere un percorso diverso”.