Lega Pro, Girone B: 28esima giornata, la preview

La 28a giornata di campionato si apre sabato nel primo pomeriggio con lo scontro salvezza Modena-Lumezzane e si chiuderà lunedì sera con la sfida (in diretta tv su Rai Sport) tra Parma e Forlì. L’appuntamento più atteso è senza dubbio il big match d’alta classifica tra Reggiana e Padova, appuntamento domenica alle ore 16.30. Entrambe le squadre si presentano in ottimo stato di forma (quattro vittorie nelle ultime cinque partite) anche se la Reggiana pare leggermente favorita, vuoi per la miglior posizione in classifica, vuoi per l’ottimo score casalingo mostrato fino ad ora.

La prima della classe, il, avrà una trsferta non facile contro il nuovodi mister Ugolotti mentre ilandrà in romagna a sfidare ilper i tre punti. In ottica playout da segnalare la sfida tra Ancona e Fano. Concludono la giornata Sudtirol-Sambenedettese, Bassano-Mantova, FeralpiSalò-Albinoleffe e Maceratese-Gubbio.