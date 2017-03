Lega Pro, girone A: Viterbese, Puccica ha le idee chiare

Rosolino Puccica davanti ai cronisti: il nuovo allenatore della Viterbese nella giornata di ieri ha tenuto la consueta conferenza stampa di presentazione. Il successore di Cornacchini ha dimostrato di avere subito le idee chiare: "Dobbiamo cercare di dare qualità ad un gioco che ultimamente non è stato eccezionale". Il nuovo tecnico gialloblù, inoltre, ha detto la sua circa i numerosi infortuni che hanno condizionato la stagione dei laziali: "Sono stati probabilmente il problema più grosso di chi mi ha preceduto ma anche questo fa parte del gioco e non è facile sostituire giocatori sui quali avevi impostato la stagione come Sforzini".

Puccica esordirà sabato sulla panchina della Viterbese: al Rocchi arriverà la Lucchese di Galderisi per quello che si prospetta come un delicatissimo scontro diretto in ottica playoff. Questa la disamina dell'allenatore gialloblù in vista dell'impegno contro i rossoneri: "Sono un avversario difficile che però gioca a viso aperto e concede spazi, queste sono le gare che mi piacciono".