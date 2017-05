Lega Pro, girone A: Viterbese, i playoff sono realtà

Dallaaidiil passo è breve: in un anno laè riuscita a centrare un traguardo di certo non scontato per una realtàche si affacciava dopo otto anni al calcio professionistico. Il viaggio, però, è stato tutto fuorché agevole: il vulcanico patronspesso e volentieri si è lasciato andare a sfoghi e rimproveri, sfociati con, infatti, ha condotto la squadra sino a dicembre, per poi lasciarla ae riprendersela qualche giornata dopo; fino all'insediamento diche, subentrato a marzo, ha pilotato la formazione laziale algrazie ad un buon ruolino di marcia, culminato con il pareggio a reti inviolate contro l'Arezzo che gli ha permesso di centrare la qualificazione aritmetica.

Nell'ultimo turno di campionato la Viterbese, sperando di incontrare nella prima fase dei playoff un avversario più abbordabile. Puccica è comunque convinto di poter disputare una post season da protagonista: ", in casa così come in trasferta, se riesce a mandare in campo un gruppo in condizioni di forma non dico eccezionali ma normali per tenere i novanta minuti. Ed è questo ciò che cercheremo fino alla vigilia dell'inizio dei playoff''.