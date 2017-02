Lega Pro, Viterbese: l'insoddisfazione di patron Camilli

Dopo la vittoria sulla Lupa Roma Piero Camilli, presidente della Viterbese, si è detto tutt'altro che soddisfatto della prestazione dei suoi: "Abbiamo giocato malissimo, forse la peggiore prestazione in assoluto. E la squadra che siamo non può giocare in questo modo". Parole al veleno che sicuramente non faranno piacere al tecnico Dino Pagliari: nella settimana della querelle tra De Laurentiis e Sarri, un altro presidente, infatti, ha deciso di esternare pubblicamente, a caldo, commenti tutt'altro che simpatici sulla propria squadra.

Eppure la stagione della Viterbese non può che considerarsi positiva fino a questo momento: nonostante l'avvicendamento in panchina tra Cornacchini e Pagliari, i Leoni gialloblù, infatti, sono settimi in classifica con 38 punti in classifica e delle prospettive playoff più che rosee. Niente male per una neopromossa.