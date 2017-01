Lega Pro, girone A: Viterbese, la cura Pagliari funziona

Non sempre cambiare conduzione tecnica porta con sé risvolti negativi. A tal proposito, il miglior esempio che ci porta sotto gli occhi ildiè quello dellache dopo l'avvicendamento in panchina tra Cornacchini e, ha curato tutti, o quasi, i propri mali. L'allenatore ex Lecce ha portato in quel di Viterbo una ventata di aria fresca: nonostante gli ostici avversari affrontati, i gialloblù sotto la nuova gestione hanno raccolto sette punti in quattro partite, salendo prepotentemente sul treno playoff e riaccendendo l'entusiasmo dei tifosi.