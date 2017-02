A Viterbo è ufficialmente iniziato il Cornacchini bis. La società gialloblù, dopo l'esonero di Pagliari, ha deciso di ripuntare forte sull'allenatore che ha condotto, tra alti e bassi, la prima parte di stagione. Il neo tecnico della Viterbese si è detto sorpreso per questo improvviso ritorno alla base: "Non me l'aspettavo questa chiamata, ma questo non vuol dire che non sia felice di essere qui. Tutt'altro, sono molto contento della fiducia che la società ha voluto darmi, fiducia che farò il massimo per dimostrare che è stata ben riposta".



Ritengo che questa squadra sia maggiormente completa, sia qualitativamente che quantitativamente, rispetto a quella, pure buona, che ho allenato ad inizio stagione"

Cornacchini, inoltre, ha elogiato le mosse di mercato attuate nella sessione di gennaio dalla dirigenza gialloblù: "Molti dei nuovi arrivati li conosco e sono elementi di valore, di altri ho ricevuto informazioni altrettanto positive.

Infine è intervenuto anche il patron Camilli, motivando l'esonero di Pagliari: "I punti non sarebbero pochi ma è il gioco che è mancato e questo non poteva essere più accettato per una squadra come la nostra, diventata buona dopo gli interventi sul mercato di gennaio".