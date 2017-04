Lega Pro girone A, Viterbese-Arezzo 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Viterbese-Arezzo 0-0 giocata oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Rocchi.



Poche emozioni, tanti sbadigli: la sfida del Rocchi tra Viterbese e Arezzo è così riassumibile. Le due formazioni confenzionano uno sterile 0-0, anche se ai punti avrebbero meritato qualcosa in più i ragazzi di Puccica: dopo una prima mezzora di studio, Falcone sciupa una grande opportunità facendosi ipnotizzare a tu per tu con Borra mentre pochi minuti più tardi è Neglia a sfiorare il gol. La ripresa racconta poco, se non un tentativo di Jefferson neutralizzato sulla linea da Pandolfi: i gialloblù salgono a quota 53 punti, mentre gli amaranto subiscono il sorpasso del Livorno e scalano al quarto posto.



VITERBESE-AREZZO 0-0



VITERBESE: Iannarilli, Dierna (91’ Pacciardi), Falcone, Cenciarelli, Jefferson (73’ Jallow), Neglia, Miceli, Pandolfi, Varutti, Doninelli (83’ Cruciani), Celiento. A disp. Pini, Tortolano, Cuffa, Micheli, Paolelli, Battista, Cardore, Sandomenico. All. Puccica.

AREZZO: Borra, Solini, Masciangelo, Barison, Corradi, Grossi (69’ Bearzotti), De Feudis, Luciani, Yamga, Polidori, Arcidiacono (78’ Erpen). A disp. Garbinesi, Sabatino, Foglia, Demba, D'Ursi, Ba, Luciani, Rosseti, Farelli, Ferrario. All. Sottili.

ARBITRO: Amabile di Vicenza.



: ammoniti Miceli (V), Yamga, De Feudis (A).