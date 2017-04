Lega Pro girone A, Viterbese-Alessandria 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Viterbese-Alessandria 1-1 giocata oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Rocchi.L'inciampa ancora: allo stadio Rocchi lasgambetta la squadra dibloccandola sull'1-1. Primo tempo equilibrato e giocato a viso aperto da entrambe le formazioni: i grigi creano qualche potenziale occasione, mentre i locali, soprattutto nei minuti iniziali, impensieriscono la difesa avversaria. Nella ripresa l'Alessandria passa in vantaggio conche al 54' finalizza il servizio di Nicco e batte Iannarilli. La squadra di, però, resta in partita e all'80' acciuffa l'inatteso pareggio conche, servito da Falcone, trafigge Vannucchi e permette ai gialloblù di ottenere un punto d'oro.: 54’ Rosso (A), 80’ Jefferson (V).: Iannarilli, Pacciardi, Falcone (92’ Paolelli), Neglia, Miceli, Pandolfi, Cardore (72’ Cenciarelli), Sandomenico (56’ Jefferson), Varutti, Doninelli, Celiento. A disp. Pini, Dierna, Tortolano, Micheli, Jallow, Cenciarelli, Battista. All. Puccica.: Vannucchi, Celjak, Cazzola, Rosso (68’ Iocolano), Nicco (82’ Marras), Sestu (29’ Gonzalez), Sosa, Barlocco, Gozzi, Branca, Bocalon. A disp. La Gorga, Manfrin, Mezavilla, Piana, Fischnaller, Evacuo, Lopergolo. All. Braglia.: Pillitteri di Palermo.: ammonito Varutti.